وكانت وكالة أنباء "لا برس" الإيطالية نقلت عن عمال إطفاء في الموقع قولهم إن الطيار وركاب الطائرة الخمسة لقوا حتفهم. غير أن الوكالة ووسائل إعلام أخرى قالت في وقت لاحق إن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص بينهم صبي.

وقال تلفزيون "راي" الرسمي إن الركاب يعتقد أنهم فرنسيون.

ولم يتسن التواصل مع مسؤولي الإطفاء على الفور، لتأكيد جنسيات أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وكتبت عناصر الإطفاء عبر تويتر أنه لم يصب أو يتوفى أحد بخلاف من كانوا على متن الطائرة، في الحادث الذي وقع في وقت مبكر من بعد الظهيرة قرب محطة أنفاق في سان دوناتو ميلانيزي، وهي بلدة صغيرة بالقرب من ميلانو.

وأوضحت عناصر الإطفاء أن عدة سيارات في مرآب سيارات قريب قد احترقت، لكن يبدو أنها كانت خالية في ذلك الوقت.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية تصاعد عامود دخان كثيف من موقع التحطم وأمكن رؤيته على بعد عدة كيلومترات.

وعكف رجال الإطفاء على إخماد ألسنة اللهب في المبنى الذي تردد أنه كان قيد التجديد، وتفحم الآن.