وفي مؤتمر صحفي، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن طائرات الإجلاء من كابل ستهبط، الجمعة، في ألمانيا.

وأشار البنتاغون، إلى أن القوات الأميركية نجحت في استعادة عدد من الأميركيين الذين كانوا خارج حدود مطار كابل.

كما شدد البنتاغون على أن الولايات المتحدة لديها القدرة على التعامل مع أي تهديدات من حركة طالبان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن إنكار وجود عناصر من تنظيم القاعدة في أفغانستان، لكنهم لا يشكلون تهديدا حاليا".

تواصل مع طالبان

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إن التواصل جار بشكل مستمر مع حركة طالبان، من أجل ضمان سلامة وصول المدنيين إلى مطار العاصمة كابل، مشددا على أنه سيتم فرض شروط على الحركة حتى تنال اعتراف واشنطن.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، إنه أجرى مباحثات بشأن الوضع في أفغانستان مع مستشار الأمن القومي وقادة الجيش الأميركي.

وشدد الرئيس الأميركي، على أن أي تهديد من جانب حركة طالبان في أفغانستان، سترد عليه الولايات المتحدة بكل قوة.

وفيما يتعلق بعمليات الإجلاء، أوضح أن بلاده تمكنت من استئنافها بعد توقفها لوقت قصير، قائلا إنه لم تصل أي تقارير عن عدم تمكين أميركيين من الوصول إلى المطار.

وأردف بايدن أن الجسر الجوي الذي أقيم مع أفغانستان، مؤخرا، من أجل عمليات الإجلاء، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وتابع: "سنضغط دوليا على طالبان حتى تلتزم بتعهداتها تجاه الأفغان. الأسبوع الماضي كان يفطر القلوب، لأنه أظهر يأسا وحزنا. نحن نفهم أنهم مرعوبون، والكل يشعر بذلك الألم الإنساني".