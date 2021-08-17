وأظهر اللقطات النيران تشتعل في الطائرة أثناء تحليقها في الجو قبل أن تنحرف وتصطدم بالأرض، مما تسبب في اندلاع كرة نارية ودخان أسود من موقع الحادث.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مؤسسة الطائرات المتحدة الروسية، أن الحادثة وقعت منطقة غابات بينما كانت الطائرة في طريقها للهبوط بمطار كوبينكا العسكري الذي يبعد حوالى 45 كيلومترا غربي موسكو.

والطائرة التجريبية نسخة من طراز "إيل-112"، وكانت في رحلة تجريبية.

وقالت الشركة الروسية إن طياري اختبار ومهندس طيران كانا على متن الطائرة، ولا يزال مصيرهما غير واضح.

وتوجهت الطائرة إلى منطقة موسكو الأسبوع الماضي وكان من المقرر الكشف عنها في منتدى الجيش 2021 في وقت لاحق من هذا الشهر.

وهذه أول طائرة نقل عسكرية يتم تطويرها في روسيا من الصفر منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتحتوي الطائرة "إيل-112" على محركات توربينية. وهي مصممة لنقل الأفراد والمعدات العسكرية والأسلحة وقادرة على حمل ما يصل إلى 5 أطنان من البضائع.

وقامت الطائرة بأولى رحلاتها في مارس 2019، لكن قيل إنها ثقيلة للغاية وبحاجة إلى تحسينات. وتم استئناف اختبار الطائرة فقط في مارس 2021.