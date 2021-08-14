وكانت الطائرة تقل رجال إطفاء من روسيا وتركيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 5 رجال إطفاء روس و3 أتراك قتلوا في الحادث.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن الطائرة مرتبطة بإدارة الغابات العامة، وأضافت أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وأوضحت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء، إن الطائرة تحطمت أثناء إخماد حريق في غابة حول منطقة بيرتيز، وأضافت أن سبب التحطم لم يتم تحديده بعد.

وبثت قنوات تلفزيونية تركية مشاهد تظهر تصاعد الدخان من منطقة جبلية.