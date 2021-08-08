وكتب وزير الصحة الهندي مانسوخ مندافيا، على تويتر قائلا: "سيعزز هذا المعركة الجماعية لأمتنا ضد كوفيد -19".

ويأتي لقاح شركة الأدوية الأميركية العملاقة، وهو خامس لقاح مضاد لفيروس كورونا يحظى بتفويض الاستخدام طارئ في الهند، إلى البلاد من خلال اتفاقية مع شركة صناعة اللقاحات الهندية "بيولوجيكال إي".

وتعزز الموافقة على اللقاح الآمال في زيادة معدل التطعيم في الهند.

وانخفضت حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الهند بعد الارتفاع الكبير في وقت سابق من هذا العام، حيث اكتظت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بالمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين غير المتوفر آنذاك.

وبعد تسجيل أعلى مستوى يومي عند 9 ملايين جرعة في يونيو الماضي، انخفض معدل التطعيم بشكل مطرد في الهند بسبب مشكلات في الإمداد والموافقة.

والأسبوع الماضي بلغ متوسط ​​الجرعات اليومية قرابة 5.1 ملايين، وفقا لإحصاءات حكومية.

ويرى خبراء أنه إذا أرادت الهند تطعيم جميع البالغين المؤهلين بحلول نهاية العام، فسيتعين عليها زيادة هذا المعدل.