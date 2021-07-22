وذكرت الجهة التنظيمية للدواء أن الخلل العصبي يعرف باسم متلازمة "غيلان باريه"، مشيرة إلى أن إضافته تمت بعد مراجعة 108 حالات مسجلة في العالم.

وقالت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي: "بعد تقييم البيانات المتاحة، خلصت لجنة السلامة إلى احتمال وجود علاقة بين لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مرض كوفيد-19 وبين متلازمة غيلان باريه".

وفي وقت سابق، حذّرت وكالة الأدوية الأميركية من أنها رصدت "خطرا متزايدا" للإصابة بمتلازمة غيلان باريه، الاضطراب العصبي النادر، لدى أشخاص تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون".

وأوضحت السلطات الصحية الأميركية أن مئة شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالى 12.5 مليون شخص تلقوا هذا اللقاح الأحادي الجرعة.