وأضاف ماكرون، خلال قمة أوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن الدول الأوروبية تمكنت من وضع استراتيجية موحدة من أجل التصدي لجائحة كورونا.

وعلى صعيد آخر، ذكر الرئيس الفرنسي أن قمة الاتحاد الأوروبي ناقشت عددا من الملفات الأخرى البارزة، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية.

وقال ماكرون، إن القمة التي عقدها الاتحاد الأوروبي ناقشت الحاجة إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الوضع في ليبيا، وملف إثيوبيا والأمن في منطقة الساحل.

وأورد الرئيس الفرنسي أنه ناقش مع الجانب الألماني، الملفات والنقاط الخلافية مع الجانب الروسي.

ويأتي تصريح ماكرون، بينما أخفقت فرنسا وألمانيا في إقناع الأوروبيين بعقد قمة مع روسيا، ورأى الرافضون أن هذه الخطوة تقدم "تنازلا مجانيا" لموسكو، في أوج التوتر مع الغرب.

وسعت المستشارة الألمانية، إنغيلا ميركل، إلى الدفع قدما بفكرة الحوار مع روسيا، وحظي تحركها بمباركة فرنسية، لكن المسعى لم يتكلل بالنجاح.

وقوبلت هذه الخطوة برفض عدة أطراف، من بينها ليتوانيا، التي رأت أن الحوار مع موسكو يجب أن يجري في إطار واضح من الشروط المسبقة حتى "يتحسن سلوك موسكو".