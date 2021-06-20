وقال شهود إن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى المصنع وشوهدت سيارات إسعاف ورجال إطفاء بالقرب من موقع الانفجار.

وأضافت قناة (آر.تي.إس) أن رئيس بلدية المدينة أمر بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المصنع. وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وهذا ثاني انفجار يقع خلال الشهر الحالي في مصنع سلوبودا الذي ينتج أجهزة منزلية بالإضافة إلى ذخيرة المدفعية والمتفجرات. ولم يصب أحد في الانفجار السابق الذي وقع في مخزن المصنع.