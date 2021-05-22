وقالت إدارة الشرطة في سلسلة تغريدات، إن العشرة الذين تم إطلاق النار عليهم هم 5 رجال و5 نساء.

وقالت الشرطة إن رجلين لقيا حتفهما ونقل آخر إلى المستشفى في حالة حرجة. أما الجرحى السبعة الآخرون أصيبوا بجروح لا تعتبر خطرة على حياتهم، فيما لم يعلن على الفور عن اعتقالات.

وقال المتحدث باسم الشرطة جون إلدر إن إطلاق النار جاء من رجلين في حشد دخلا في جدال، وسحبا مسدساتهما وشرعا في إطلاق النار، حسبما أفاد تلفزيون كيه إم إس بي.