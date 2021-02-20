وأمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن غارات جوية وهجوم بري على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت الحزب الحاكم في الإقليم الشمالي، بعد أن هاجمت قوات الإقليم قواعد الجيش الاتحادي في الإقليم في الرابع من نوفمبر.

وأعلن أبي أحمد النصر عقب أقل من شهر بعد انسحاب الجبهة الشعبية من مقلي عاصمة الإقليم والمدن الكبرى، لكن القتال على مستوى منخفض مستمر. لا يزال بعض كبار أعضاء الجبهة طلقاء، لكن الحكومة الاتحادية ألقت القبض على عدد من المسؤولين السابقين أو قتلتهم.

وحددت المتحدثة باسم الجبهة ليا كاسا الشروط المسبقة للجماعة للانضمام إلى المحادثات لإنهاء الصراع في بيان على صفحة فيسبوك الخاصة بقناة ديمتسي ويان التلفزيونية المملوكة للحزب الحاكم السابق.

ولم ترد المتحدثة باسم أبي ورئيس فريق العمل الحكومي بشأن تيغراي على طلبات للتعليق.

وخلال ذروة الصراع في نوفمبر، قالت الحكومة إنها لن تتفاوض حتى تكتمل جهودها لاستعادة حكم القانون. وبعد إعلان النصر في وقت لاحق من ذلك الشهر، قالت إنها تركز على اعتقال كبار أعضاء الجبهة الذين ما زالوا طلقاء.

وكان من بين النقاط التي أثارتها الجبهة مطالبة إريتريا بسحب قواتها من الإقليم. والاتهامات بوجود عسكري إريتري من أكثر القضايا الخلافية في الصراع.

وسبق أن نفت إريتريا وإثيوبيا أن القوات الإريترية تعمل على الأراضي الإثيوبية. وقال العشرات من شهود العيان إنهم رأوا قوات إريترية.