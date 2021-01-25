وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه تم تسجيل 7961 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بين السكان في سن العمل (الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا) في الفترة بين 9 مارس و28 ديسمبر 2020.

وكان ما يقرب من ثلثي هذه الوفيات بين الرجال (5128 حالة وفاة)، وفق ما ذكرت سكاي نيوز، الاثنين.

ويستمر الأشخاص الذين يعملون على مقربة من بعضهم البعض، وفي وظائف ذات تعرض منتظم للفيروس، في تحقيق معدلات وفيات أعلى مقارنة ببقية السكان في سن العمل.

وعند النظر إلى مجموعات واسعة من المهن، كان لدى الرجال الذين عملوا في مهن أولية (699 حالة وفاة) أو مهن الرعاية والترفيه وغيرها (258 حالة وفاة)، أعلى معدلات الوفيات بسبب كوفيد-19، مع 66.3 و64.1 حالة وفاة لكل 100.000 ذكر، على التوالي.

وتشمل المهن الأولية عمال مصانع المعالجة وحراس الأمن والطهاة وسائقي سيارات الأجرة.

وبالنسبة للعاملات، كانت بعض أعلى معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا من نصيب الوظائف في خطوط التجميع والعمليات الروتينية للآلات، مثل آلات الخياطة، وكذلك عمال الرعاية ومقدمي الرعاية المنزلية.

وأضاف المكتب أن معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية من الذكور والإناث لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من الناحية الإحصائية من تلك الخاصة بالسكان العاملين على نطاق أوسع.

وتم تسجيل ما مجموعه 469 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 بين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، بمعدل وفاة 79.0 لكل 100.000 ذكر و35.9 حالة وفاة لكل 100.000 أنثى.

وأظهرت البيانات أيضًا أن الممرضات لديهن إحصائيًا معدلات وفاة أعلى بشكل ملحوظ بسبب كوفيد-19، مقارنة مع أولئك من نفس العمر والجنس من السكان، مع 79.1 حالة وفاة لكل 100.000 ذكر (47 حالة وفاة) و24.5 وفيات لكل 100.000 أنثى (110 حالة وفاة).

وكان لدى المساعدين في التمريض معدلات مرتفعة للوفاة. وأظهرت البيانات أن المعلمين والمهنيين التربويين لم يكونوا أكثر عرضة لخطر الموت إحصائيًا.