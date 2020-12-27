ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن مساعد عمليات الإنقاذ والاغاثة في جمعية الهلال الأحمر محمد باقر محمدي، أنّه "تم العثور على جثث ثمانية من متسلقي الجبال الذين كانوا فقدوا في مرتفعات العاصمة" اعتبارا من الجمعة.

وأشار إلى أن أفراد 16 فريقا يواصلون "عمليات البحث من أجل العثور على باقي المفقودين" الذين كانوا ضحية "انهيار ثلجي وعواصف" وقعت أمس الجمعة.

وأفاد محمدي أن إجمالي عدد المفقودين "يبلغ 18 شخصا وذلك بحسب آخر التقارير الواردة في هذا الخصوص"، من دون أن يحدد ما إذا القتلى الذين تم العثور عليهم، من ضمن هذا العدد.

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي أن عدد المفقودين يبلغ سبعة على الأقل.

وعرض التلفزيون تقريرا يظهر عددا من أفراد الهلال الأحمر يشاركون في عمليات الإنقاذ "في مرتفعات توجال وكلكجال" في شمال العاصمة.

وبدا بعض من هؤلاء ينقلون شخصا على حمالة إلى طائرة مروحية، من مرتفع مكسو بالثلج.

وأفاد أحد أفراد فرق الإنقاذ التلفزيون الرسمي بأن عمليات البحث عن المفقودين معقدة بسبب "الطقس السيئ وتساقط الثلج".

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن عمليات الإنقاذ تتواصل السبت من قبل الهلال الأحمر الإيراني.