وقال متحدث باسم الشركة، تعليقا على الواقعة التي تعود إلى 22 ديسمبر الجاري، إن إشارة ضوئية تخص عطلا في محرك ظهرت للطيارين بعد قليل من الإقلاع، و"قرروا إيقاف أحد المحركات".

وأضاف: "حُوّل مسار الطائرة بعد ذلك إلى توسون، حيث هبطت بشكل طبيعي ولا تزال هناك"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع: "الطائرات الحديثة مصممة للعمل بمحرك واحد، وطواقمنا تتدرب على مثل هذه العمليات".

من جانبه أشار موقع أخبار الطيران البلجيكي "أفييشن 24 دوت بي"، إن طاقم الطائرة تلقى إشارة تفيد بانخفاض الضغط الهيدروليكي للمحرك الأيسر، وأعلن عن حالة طارئة قبل تحويل مسار الرحلة.

وتستعد بوينغ وشركات الطيران لإجراءات فحوصات مكثفة مع استئناف تشغيل طائرات ماكس بعد توقف استمر 20 شهرا، لكن خبراء السلامة يقولون إن مثل هذا الخلل أمر شائع وعادة ما يمر دون أن يلاحظه أحد.

وتم إيقاف تشغيل طائرات ماكس بعد حادثين مرتبطين جزئيا بعيوب في برنامج قمرة القيادة، ولم تكن هناك صلة بالمحركات.

ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظرا استمر 20 شهرا على تشغيل رحلات طائرات 737 ماكس، بعد أن حددت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تفاصيل تحديث البرمجيات والأنظمة والتدريب التي يتعين على بوينغ وشركات الطيران الانتهاء منها قبل نقل الركاب.