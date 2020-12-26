وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن المصاب فرنسي عاد مؤخرا من بريطانيا إلى مدينة تور وسط فرنسا، حيث يخضع للحجر المنزلي.

وأوضحت الوزارة أن "المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا. هو بخير ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بـ(كوفيد 19)".

وأضافت أنه "عاد من لندن في 19 ديسمبر، ليتبين بعد يومين أنه مصاب بالمرض"، مشيرة إلى أن هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من "كوفيد 19" تسجل في فرنسا.

وتتميز الطفرة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.