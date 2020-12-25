وأوضحت شرطة ناشفيل عبر تويتر: "الانفجار وقع الساعة 6:30 صباحا وسط المدينة، وهو مرتبط بسيارة. فتحنا تحقيقا بالحادثة مع الشركاء الفدراليين".

وقال مواطنون إنهم شعروا بالانفجار في أنحاء كثيرة من مقاطعة ديفيدسون، في حوالي الساعة 6:30 صباحا بتوقيت الولاية. وأوضحت شرطة المدينة أنها فتحت تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار.

وأضافت وسائل إعلام محلية، أن المواطنين بالقرب من موقع الانفجار، هرعوا من أماكن سكنهم نتيجة الصوت الهائل الذي أحدثته الواقعة، وانتشار الدخان الكثيف.

وطالب رجال الإطفاء في ناشفيل سكان المنطقة بالتحرك بعيدا عن الانفجار الذي وقع بالقرب من أحد المباني، داعين المواطنين أيضا بالابتعاد عن مبنى آخر تحسبا لوقوع انفجارات محتملة.

وقالت خدمة وسائل النقل العام في المدينة، إن عملياتها لم تتأثر بالانفجار، وإنها ستستمر في تقديم خدماتها.