وكان الكرملين قد أعلن أن موسكو تنتظر النتائج الرسمية للانتخابات قبل التعليق على ما أفضت إليه، رغم أن دولا أخرى هنأت بايدن بفوزه في الأيام التي أعقبت انتخابات الثالث من نوفمبر.

ونقل الكرملين عن بوتن قوله في بيان، مخاطبا بايدن "من جهتي أنا مستعد للتفاعل والتواصل معك".



وأضاف الكرملين "تمنى بوتن للرئيس المنتخب كل التوفيق وعبر عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم، يمكن أن تساعدا، رغم خلافاتهما، في حل العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه العالم"