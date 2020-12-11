وبموجب قانون "مواجهة أعداء أميركا" من خلال العقوبات لعام 2017، يتعين على الرئيس الأميركي اختيار ما لا يقل عن 5 من 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتتنوع هذه العقوبات الأميركية بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات. وفيما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة:

1- عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي.

2- عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية

3- عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية.

4- السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

5- عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي.

6- عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات.

7- عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي.

8- عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي.

9- عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات.

10- عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية.

11- رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان، أو الشخص المستهدف بالعقوبات.

12- عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.