وفي تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، ذكر كروز: "أتمنى أن يتم تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية".

وأضاف "هذا التوصيف دقيق لما هم عليه كما أن ذلك موجود بوضوح في ميثاق الجماعة".

وأشار كروز إلى أن "جماعة الإخوان كانت وراء هجمات إرهابية في كل العالم وتصنيفهم كجماعة إرهابية سيعكس الواقع".

والأربعاء الماضي، قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون أمام الكونغرس لوضع تنظيم "الإخوان" على قائمة الإرهاب.

وأوضح أن طرح القانون أمام الكونغرس من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد.

وتابع: "خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية تسعى لبث الفوضى في الشرق الأوسط".

وتصنف دول عدة تنظيم "الإخوان" باعتباره جماعة إرهابية، ومؤخرا اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام.