وسبق لموسكو أن أعلنت الثلاثاء الماضي، عن "رصد وطرد" مدمرة أميركية كانت تبحر بالمخالفة للقانون في مياهها الإقليمية في بحر اليابان.

ورصدت سفينة عسكرية روسية، رصدت سفينة أميركية "تعمل بشكل غير قانوني في مياه روسيا".

وأضافت الخارجية أن "السفينة الأميركية طردت إلى المياه الدولية بعد تحذير من المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف". وفق ما ذكرت وزراة الدفاع الروسية.

ونفت البحرية الأميركية ارتكاب أي خطأ، واتهمت موسكو بالمبالغة في مزاعم السيادة البحرية.