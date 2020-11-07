في أول تغريدة لها بعد فوزها مع جو بايدن في الانتخابات الرئاسية على حساب دونالد ترامب، قالت كامالا هاريس "هيا بنا نبدأ".
وأعلنت وسائل إعلام أميركية، عشية السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.
وفي أول تعليق لها، قالت نائبته هاريس في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "هذه الانتخابات هي أمر يفوقني ويفوق جو بايدن".
وأضافت: "إنها تتعلق بروح أميركا واستعدادنا للقتال من أجلها.. أمامنا الكثير من العمل، هيا بنا نبدأ".
وأصبحت هاريس أول امرأة ومن أصول إفريقية نائبة للرئيس الأميركي.
ومثلت كامالا هاريس، المولودة لأبوين من جامايكا والهند، ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ منذ عام 2017، وقد نشأت في الكنيسة المعمدانية وفي معبد هندوسي في آن واحد.
وكانت هاريس (56 عاما) أول أميركية من أصل هندي، وثاني امرأة من أصل إفريقي، تشغل منصب سيناتور في مجلس الشيوخ، الذي يبلغ عدد أعضاءه 100 شخص.