وفي أول تعليق لها، قالت نائبته هاريس في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "هذه الانتخابات هي أمر يفوقني ويفوق جو بايدن".

وأضافت: "إنها تتعلق بروح أميركا واستعدادنا للقتال من أجلها.. أمامنا الكثير من العمل، هيا بنا نبدأ".

وأصبحت هاريس أول امرأة ومن أصول إفريقية نائبة للرئيس الأميركي.