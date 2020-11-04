وقال بيل ستبين مدير الحملة في بيان: "وردت تقارير عن مخالفات في عدة مقاطعات في ويسكونسن، مما يثير شكوكا جادة بشأن صحة النتائج"، من دون أن يذكر تفاصيل عن هذه التقارير.

وأضاف: "الرئيس تخطى بفارق كبير مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء، وسنفعل ذلك على الفور"، في الولاية التي تضم 10 مندوبين.

ويقترب جو بايدن من حسم ولاية ويسكونسن، حيث قال مركز إديسون إن المرشح الديمقراطي يحصل على 49.4 بالمئة، مقابل 48.8 بالمئة لترامب، بعد إحصاء 99 بالمئة من أصوات الولاية.