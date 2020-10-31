وذكر المتحدث باسم "البنتاغون"، جوناثان هوفمان، في بيان، أن "القوات الأميركية نفذت عملية (...) في وقت مبكر من 31 أكتوبر في شمال نيجيريا، لتحرير مواطن أميركي اختطفته مجموعة مسلحة".

وكان ستة مسلحين قد خطفوا فيليب والتون البالغ منالعمر 27 عاما بعد وصولهم على دراجات ناريةإلى منزله في قرية مسالاتا بجنوب النيجر بالقرب من الحدود مع نيجيريا حيث كان يربي الجمال والأغنام والدواجن ويزرع المانغو. وفقا لرويترز.



وتواجه النيجر مثل معظم مناطق الساحل بغرب أفريقيا أزمة أمنية عميقة بسبب شن جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش هجمات على الجيش والمدنيين على الرغم من مساعدة القوات الفرنسيةوالأميركية.



ولقي أربعة جنود أميركيين حتفهم في كمين في النيجر عام 2017، مما أثار نقاشا بشأن دور الولايات المتحدة في صحراء غرب إفريقيا.





وكان وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي، قد أعلن في وقت سابق الإفراج عن الرهينة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.