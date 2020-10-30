وذكرت القوات الجوية الاميركية في بيان أنّه تم إطلاق الصاروخ أحادي الرأس في الساعة 12:27 صباحا (07:27 ت غ) من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، حيث قطع 6700 كيلومتر فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزر مارشال في المحيط الهادئ.

كان من المقرر إجراء هذا الاختبار الثالث خلال هذا العام الأربعاء ولكن تم تأجيله ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية حول الجزر.

قال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز براون في بيان إنّه "مثل عمليات الاختبارات السابقة أظهر هذا الحدث التزام القوات الجوية بالمشروع النووي للأمة مع ضمان أن الردع النووي للولايات المتحدة آمن ومضمون وفعّال لردع خصومنا مع طمأنة حلفائنا وشركائنا".

وتابع "يجب أن نواصل الاستثمار في هذا الردع المجدي، والطيارين الذين يدعمون هذه المهمة كجزء من المرحلة الأكثر استجابة في ثالوثنا النووي"، في إشارة إلى الطرق الثلاث لإطلاق الأسلحة النووية: قاذفة قنابل استراتيجية وصاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات.

كان صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي الذي دخل الخدمة منذ 50 عامًا، هو الصاروخ أرض-جو الوحيد في الترسانة النووية الأميركية منذ العام 2005.

وتم تثبيته في قواعد في ولايات وايومنغ ونورث داكوتا ومونتانا.

وذكرت القوات الجوية أنّه تم التخطيط لهذا الاختبار منذ شهور وأكّدت أنّه لم يكن "استجابة أو رد فعل على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية".