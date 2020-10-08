يأتي البيان بعد إعلان الرئيس ترامب في وقت سابق من يوم الخميس، أنه لن يشارك في المناظرة التي كانت مقررة في 15 أكتوبر.

ونقلت رويترز عن حملة ترامب إن المناظرة الثالثة التي كانت مقررة في 22 أكتوبر يجب أن تؤجل إلى 29 من الشهر نفسه.

وكانت اللجنة المسؤولة عن المناظرات الرئاسية الأميركية، قد أعلنت الخميس، أن المناظرة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ستكون عبر الإنترنت.

وجاء إعلان اللجنة قبل أسبوع من الموعد المقرر للمناظرة الثانية بين ترامب وبايدن في ميامي، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وقالت اللجنة إن المرشحين "سيشاركان من موقعين منفصلين"، بينما يظل المشاركون ومدير المناظرة في ميامي.

ويعود قرار اللجنة إلى إصابة الرئيس الأميركي بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع، والذي سبق أن قال إنه يتطلع إلى مناظرة بايدن على خشبة المسرح في ميامي، مشيرا إلى أنها "ستكون مناظرة رائعة".

من جانبه، قال جو بايدن إنه لا ينبغي إجراء مناظرة مع ترامب طالما بقي الرئيس مصابا بفيروس كورونا.

وردا على قرار اللجنة المسؤولة عن المناظرات الرئاسية الأميركية بإجراء المناظرة الثانية عبر الإنترنت، قال ترامب إنه لن يشارك فيها، مضيفا لشبكة فوكس نيوز "لن أقوم بمناظرة افتراضية" معتبرا أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".