وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة شخص سادس، وتسبب في إلحاق أضرارا أيضا بمتاجر قريبة. وتحاول الشرطة تحديد هوية من باع قذيفة الهاون لتاجر الخردة أو كيف وصلت إلى هناك.

وقال ضابط الشرطة، نجم الحسن، إن الشرطة ستشرع في البحث عن أي ذخيرة غير منفجرة في ناوشيرا، المدينة الواقعة بإقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان.

وكانت هذه المناطق القبلية مسرحا لعمليات عسكرية ضد مسلحين في السنوات الماضية.

ولا تزال قذائف الهاون والألغام الأرضية المتروكة من حقبة الاتحاد السوفياتي موجودة في بعض المناطق شمال غرب باكستان، مما يتسبب في وقوع مثل هذه الحوادث.