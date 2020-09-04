وقالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، تجاوز 4 ملايين إصابة، بعد تسجيل 43773 حالة إصابة جديدة.

كذلك سجلت الوزارة 834 حالة وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,041,638 حالة منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، بينما زاد العدد الرسمي للوفيات إلى 124,614، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، التي ارتفع عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 6 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 187 ألف حالة وفاة.

وتسبق البرازيل الهند من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت نيودلهي حوالي 3.9 إصابة وما يزيد على 67 ألف حالة وفاة.