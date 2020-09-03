وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن مطار بكين الدولي شرع في استقبال رحلات من دول مثل كمبوديا واليونان والدنمارك وتايلاند وباكستان والنمسا وكندا والسويد، بعد توقفه عن استقبال الرحلات منذ مارس الماضي.

وتعتبر الصين، التي كانت مهد الوباء، أن هذه الدول لا تشكل مخاطر كبيرة فيما يخص كورونا.

لكن هذه الخطوة مرفقة بشروط مشددة، مثل اقتصار عدد الركاب الوافدين على 500 مسافر تقريبا، كما سيخضع هؤلاء إلى اختبارات إضافية للفيروس عند الوصول، يليها أسبوعان من الحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصينية شو هيجيان، إن المسافرين يجب أن يظهروا أولا اختبار فيروس كورونا السلبي قبل الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى بلاده.

ومنذ مارس، تم توجيه جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى بكين إلى عشرات المدن الأخرى.

وشهدت الصين مرور أسابيع دون تسجيل إصابات جديدة بالعدوى محليا، وتم تسجيل 11 حالة جديدة الخميس جميعها لوافدين من الخارج.