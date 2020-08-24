وأضاف ترامب في كلمة له أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الشمالية، أن هذه الحالة "هي التزوير".

وتابع:" إنهم (الديمقراطيون) يحاولون سرقة الانتخابات، بالطريقة التي يعرفها الجميع، وهي التزوير. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها".

سمى الحزب الجمهوري رسميا الاثنين الرئيس دونالد ترامب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.

وبحسب مشروع "بوليتيفاكت.كوم" لتدقيق الحقائق، الذي يديره معهد "بوينتر" للصحافة، فإن التزوير في الانتخابات الأميركية أمر مستبعد للغاية، إذ تدار عملية التصويت في آلاف المناطق في الولايات المتحدة.

كما أن هناك ضمانات أخرى تجعل خيار التلاعب في النتائج خارج المنطق.

وأضاف المشروع أن ترامب أخطأ أيضا عندما اعتبر مرارا أن الهزيمة ستتم عبر التزوير، إذ إنه يواجه تحديات ضخمة مثل فيروس كورونا.

واستخدم الرئيس الأميركي كل الأسلحة في الهجوم على خصمه الديمقراطي، جو بايدن، قائلا مثلا أن الولايات المتحدة ستنزلق إلى فوضى في حال فوز الأخير، وقال إن الأميركيين سيجبرون على تعلم اللغة الصينية وستستولي على أميركا.

لكن بايدن رد على ترامب، مؤكدا أن الأخير يحاول إلهاء الأميركيين عما يفعله من سوء إدارة، خاصة في أزمة فيروس كورونا.

وكان الحزب الجمهوري قد افتتح مؤتمر في وقت سابق اليوم بالتصويت على تسمية ترامب مرشحا رسميا للحزب في الانتخابات المقبلة.

وسيمتد المؤتمر الحزبي لأربعة أيام، وخلال كل يوم منها سيلقي ترامب كلمة، يحاول من خلالها كسب ثقة الأميركيين قبل الفوز بأصواتهم في الانتخابات.

ويأتي تنظيم المؤتمر في خضم أزمة فيروس كورونا، مما جعله افتراضيا إلى حد كبير، بخلاف المؤتمرات السابقة.

كما يتوقع أن يطغى على حديث ترامب وأنصاره في الرد على انتقادات الديمقراطيين له على خلفية إدارته لأزمة كورونا.