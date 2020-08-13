وقال وزير التعليم ضياء سلجوق في تصريح صحافي إن "المدارس ستستأنف نشاطها عبر التعليم عن بعد في 31 أغسطس، معربا عن أمله في استئناف التعليم في المدارس تدريجيا اعتبارا من 21 سبتمبر.

واتخذ هذا القرار بناء على رأي اللجنة العلمية التي تقدم المشورة للحكومة في اجتماعها الأربعاء.

وكانت قد أغلقت المدارس والجامعات في مارس، قبل أن تمدد السلطات غلقها حتى نهاية العام الدراسي.

وحذر وزير الصحة فخر الدين قوجة الأربعاء من أن "التدابير الصارمة التي لا نريد فرضها من جديد يمكن أن تعود في حال استمر الارتفاع (في الإصابات) بهذا النسق".

وتخشى السلطات التركية اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية به من 900 إلى ألف منذ 4 أغسطس حتى الآن.

وسجلت تركيا في الإجمال 243,180 إصابة و5873 وفاة بكوفيد-19، وفق أرقام رسمية نشرت الثلاثاء، لكن المراقبون يشككون بصحة الأرقام.