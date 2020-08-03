وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 52972 إصابة بوباء كوفيد 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1803696 حالة، وهو ثالث أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

كذلك أعلنت الوزارة عن وفاة 771 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في الهند جراء الجائحة 38135 شخصا في البلاد، من بينهم وزير في ولاية أوتار براديش الذي توفي أمس الأحد، حسبما ذكرت "رويترز".

وأدخل وزير الداخلية الهندي أميت شاه، ورئيس وزراء ولاية كارناتاكا الجنوبية المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا. كما يتعافى رئيس وزراء ولاية ماديا براديش بوسط البلاد من الفيروس في المستشفى.

ويتولى أميت شاه، وهو مساعد مقرّب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأحد أقوى السياسيين نفوذا في البلاد، وزارة سيادية كانت في صدارة الجهات التي تعاملت مع تفشي فيروس كورونا في الهند.

ولم يعلن حتى الآن فيما إذا كان وزراء آخرون في الحكومة، بمن فيهم وزير المالية، يخضعون حاليا للعزل الذاتي.

من جهة أخرى، منحت السلطات الصحية معهد الأمصال الهندي، الضوء الأخضر لإجراء تجارب المرحلة الثانية والثالثة للقاح محتمل لكوفيد-19 والذي طورته جامعة أكسفورد على ما لا يقل عن 1600 شخص.

وينتج معهد الأمصال الهندي، أكبر منتج للقاحات في العالم من حيث الحجم، اللقاح المحتمل الذي طورته جامعة أكسفورد. وهو واحد من عدة لقاحات مرشحة يتم تطويرها الآن.