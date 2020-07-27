وتماثل المقترحات التي تطرحها الخطة لأخرى عرضتها في السابق بعثة إيكواس في مالي منذ بدء الأزمة في أوائل يونيو، لكنها لاقت رفضا قاطعا من معارضي الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذين يصرون على استقالته.

واستجاب عشرات الآلاف من المحتجين لدعوات المعارضة بالتظاهر في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من أن تقوض الاضطرابات الحرب ضد متشددين في المنطقة.

وتحولت المظاهرات، التي خرجت بسبب نتيجة انتخابات محلية متنازع عليها وما تصفه المعارضة بفساد وعجز الحكومة، إلى أزمة كاملة هذاا لشهر عندما قتلت الشرطة محتجين.

وتقول الأمم المتحدة إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فياشتباكات هذا الشهر.

واجتمع زعماء دول إيكواس عبر وصلة الفيديو الاثنين عقب زيارة لمالي الأسبوع الماضي إثر رفض تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي)، الذي يقود الاحتجاجات، إجراءات الوساطة التي اقترحتها بعثة إيكواس.

وقالت المجموعة في بيان بعد الاجتماع "يعبر زعماء الدول... عن قلقهم العميق بشأن هذا الموقف الذي من المرجح أن يزيد من عدم الاستقرار في مالي وفي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء".

وأوصت الخطة التي طرحتها المجموعة بضرورة تنحي 31 نائبا في البرلمان يعتبر انتخابهم محل نزاع وإجراء انتخابات جزئية.

كما دعت الخطة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل تحالف المعارضة، وقالت إنه يجب إجراء تحقيق في ملابسات عمليات القتل التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري.