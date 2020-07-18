وعلقت الصورتان في غرفة طعام غير مستخدمة في المقر الرئاسي، وفقا للمصدر ذاته الذي استند إلى أقوال العديد من الشهود.

واستبدلت الصورتان بلوحتين لرئيسين جمهوريين تم انتخابهما قبل أكثر من قرن، هما وليام ماكينلي الذي اغتيل عام 1901، وثيودور روزفلت الذي خلفه.

وفي البيت الأبيض، تفرض التقاليد إبراز صور الرؤساء الأخيرين أمام الضيوف في المناسبات الرسمية، وكانت تلك هي الحال في الثامن من يوليو، خلال زيارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

لكن بعد ذلك، نقلت اللوحتان اللتان تمثلان بيل كلينتون (ديموقراطي، من 1993 إلى 2001) وجورج دبليو بوش (جمهوري، من 2001 إلى 2009)، إلى غرفة طعام نادرا ما تستخدم، ولا يدخلها عادة زوار بارزون.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن الرئيس ترامب كان يرى الصورتين مرات عدة في اليوم، عندما ينزل من منزله الخاص أو عندما يستقبل ضيوفه في تلك الردهة.

ولم يرد البيت الأبيض مساء الجمعة على استفسار لوكالة "فرانس برس".