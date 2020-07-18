وذكر تقرير يومي للمنظمة أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا سجلت أكبر زيادات، وترجع آخر زيادة قياسية إلى 12 يوليو وبلغت حينها 230370 حالة.

بينما ظلت حالات الوفاة مستقرة وبلغ متوسطها اليومي أقل من 5 آلاف في يوليو.

واقترب عدد حالات الإصابة بالمرض في العالم الجمعة من 14 مليون حالة بحسب إحصاء رويترز، وهو ما يمثل منعطفا جديدا في انتشار المرض الذي قتل أكثر من 590000 شخص في العالم خلال سبعة أشهر.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 138290 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و595660 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 76688 وفاة، وأكثر من مليوني إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 25602 حالة وفاة وأكثر من مليون إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12123 حالة وفاة و759203حالة إصابة.