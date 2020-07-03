وقالت وزارة النقل البريطانية، إنه اعتبارا من العاشر من يوليو الجاري، سيتم رفع شرط الحجر الصحي على الوافدين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن قائمة كاملة بالدول التي يشملها ذلك.

وبموجب القواعد الحالية يتعين على الوافدين الالتزام بالعزل الذاتي 14 يوما عند دخول البلاد، وهو أمر قالت شركات الطيران والسفر إنه سيؤدي إلى فقد آلاف الوظائف ويلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد.

وقالت الحكومة إنها تتوقع أن تتعامل الدول الواردة على القائمة بالمثل، وتخفف قيودها على السفر أيضا.

وتملك حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية السلطة على شؤونها المتعلقة بالصحة العامة.

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية، قد ذكرت، الخميس، أن الحكومة ستنهي قواعد الحجر الصحي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا للقادمين من 75 دولة، حتى يتسنى للناس السفر لقضاء العطلة.

وأضافت أن المملكة المتحدة ستنهي أيضا حظرا للسفر غير الضروري إلى كل دول الاتحاد الأوروبي تقريبا والأراضي البريطانية، بما فيها برمودا وجبل طارق، بالإضافة إلى تركيا وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا.

وتتجه بريطانيا صوب إعادة فتح الحانات والمطاعم وأنشطة أخرى مطلع الأسبوع المقبل، في إطار عملية تدريجية لإعادة فتح اقتصادها.