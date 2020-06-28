وفي ما يلي أحدث مستجدات فيروس كورونا في العالم ليوم الأحد:

- سجلت الهند 19 ألفا و906 إصابات جديدة بفروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات إلى 529 ألفا و889 حالة. كما سجلت 410 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 16 ألفا و112 حالة.

- أعلنت روسيا تسجيل 6791 إصابة جديدة، بما يبقى الحالات الجديدة دون السبعة آلاف لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ أواخر أبريل.

- الكويت تعلن شفاء 908 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح عدد المتعافين 35494 شخصا.

- وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن فلسطينية عدة، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 2100 إصابة.

- أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفز إلى 260، وهو أعلى معدل يومي في البلاد منذ الثامن من أبريل.

- سجلت كوريا الجنوبية 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تواصل البلاد التعامل مع تفش جديد عقب تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

- وسعت الصين اختباراتها لفيروس كورونا المستجد لتشمل صالونات الحلاقة، التي أعيد فتحها مؤخرا وسط انخفاض الحالات المصابة.

- في الولايات المتحدة، ألغى نائب الرئيس مايك بنس جولة ضمن حملة انتخابات الرئاسة في فلوريدا بعد زيادة في الحالات هناك.

- ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس فرض العزل العام في مدينة ليستر بعدما شهدت ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا.