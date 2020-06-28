مع تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 10 ملايين شخص، بالتزامن مع رفع الإغلاق تدريجيا في عدد من الدول، لا تزال بعض الدول تسجل أعدادا متزايدة من الإصابات، أبرزها الهند.
وفي ما يلي أحدث مستجدات فيروس كورونا في العالم ليوم الأحد:
- سجلت الهند 19 ألفا و906 إصابات جديدة بفروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات إلى 529 ألفا و889 حالة. كما سجلت 410 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 16 ألفا و112 حالة.
- أعلنت روسيا تسجيل 6791 إصابة جديدة، بما يبقى الحالات الجديدة دون السبعة آلاف لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ أواخر أبريل.
- الكويت تعلن شفاء 908 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح عدد المتعافين 35494 شخصا.
- وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن فلسطينية عدة، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 2100 إصابة.
- أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفز إلى 260، وهو أعلى معدل يومي في البلاد منذ الثامن من أبريل.
- سجلت كوريا الجنوبية 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تواصل البلاد التعامل مع تفش جديد عقب تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.
- وسعت الصين اختباراتها لفيروس كورونا المستجد لتشمل صالونات الحلاقة، التي أعيد فتحها مؤخرا وسط انخفاض الحالات المصابة.
- في الولايات المتحدة، ألغى نائب الرئيس مايك بنس جولة ضمن حملة انتخابات الرئاسة في فلوريدا بعد زيادة في الحالات هناك.
- ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس فرض العزل العام في مدينة ليستر بعدما شهدت ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا.