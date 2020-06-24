ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث الإصابات بمليونين وأكثر من 424 إصابة، تليها البرازيل بمليون وأكثر من 151 ألفا، ثم روسيا بنحو 600 ألف إصابة.

وفيما يلي آخر الأخبار بشأن فيروس كورونا في العالم ليوم الأربعاء:

- الهند سجلت أعلى معدل يومي للوفيات بـ465 حالة، وأعلى معدل يومي للإصابات بـ15968 مريضا.

- أعلنت أستراليا عن أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر توفي الليلة الماضية بولاية فيكتوريا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 103 حالات.

- سجلت الولايات المتحدة نحو 800 وفاة إضافية من جراء كوفيد-19 فضلا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ليصل عدد الوفيات إلى 123 ألفا و475 شخصا.

- أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 22 في اليوم السابق.

- تجاوزت حصيلة "كوفيد 19" المئة ألف وفاة في أميركا اللاتينية والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل، حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى ارقام رسمية.

- أعربت جهات طبية إيطالية عن خشيتها من احتمال حصول موجة ثانية من الإصابات بسبب تراخي الناس بصورة عامة في اتخاذ الاحتياطات الضرورية.