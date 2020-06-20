وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة أكثر من 212 ألف وفاة، وما يزيد عن مليونين و297 ألف مصاب، وجاءت البرازيل في المركز الثاني بأكثر من 49 ألف وفاة، ومليون و39 ألف إصابة.

وفي ما يلي آخر مستجدات المرض في العالم ليوم السبت:

- وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 903 إصابات.

- سجلت بكين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 5 حالات أخرى في أماكن أخرى في الصين. لا توجد وفيات جديدة ويبقى 308 أشخاص فقط في المستشفى للعلاج.

- رصدت كوريا الجنوبية 67 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة في 24 ساعة في حوالي 3 أسابيع، معظمهم من منطقة سول ذات الكثافة السكانية العالية.

- قالت وزارة الصحة البرازيلية إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بأكثر من 50 ألفا عن اليوم السابق، ولا يزال الرئيس جائير بولسونارو يقلل من مخاطر الفيروس بعد ما يقرب من 50 ألف وفاة في 3 أشهر.

- سجلت الولايات المتحدة 705 وفيات إضافية ناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدته جامعة "جونز هوبكنز".

- خفضت بريطانيا المستوى الأول لتهديد الفيروس لتصبح أحدث دولة تعلن أنها تسيطر على تفشي المرض على الصعيد الوطني.

- سجلت ألمانيا أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس في البلاد في غضون شهر، بعد أن تمكنت من احتواء تفشي المرض بشكل أفضل من الدول الأوروبية الكبيرة المماثلة.

- أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعيد فتح دور السينما والكازينوهات اعتبارا من الاثنين المقبل، مضيفة أن الملاعب ستستقبل الجماهير من جديد بدءا من 11 يوليو بحضور 5 آلاف متفرج كحد أقصى.