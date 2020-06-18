أما المقعد الخامس في مجلس الأمن والمخصّص لقارة أفريقيا فلا يزال متأرجحاً بين جيبوتي وكينيا، اللتين لم تتمكّن أي منهما من الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة للفوز به وبالتالي يتعيّن عليهما خوض دورة اقتراع ثانية الخميس.

وحصلت كينيا على 113 صوتاً في حين حصلت جيبوتي على 78 صوتاً.

بالمقابل كان الفوز مضموناً سلفاً لكلّ من الهند والمكسيك اللتين خاضا الانتخابات بدون أي منافسة، إذ كانت الهند المرشّحة الوحيدة عن قارة آسيا وقد حصلت على 184 صوتاً، في حين حصلت المكسيك، المرشّحة الوحيدة عن قارة أميركا اللاتينية، على 187 صوتاً، علماً بأنّ 192 دولة شاركت في التصويت.

أما المنافسة الأشرس فدارت على المقعدين المخصّصين لأوروبا الغربية، المنطقة التي تضمّ إضافة إلى دول القارة العجوز كندا.

وفي هذه الانتخابات تنافست 3 دول هي النرويج، التي فازت بالمقعد الأول بحصولها على 130 صوتاً، وأيرلندا التي فازت بالمقعد الثاني بحصولها على 128 صوتاً، وهو الحدّ الأدنى اللازم للفوز.

وكان الخاسر الأوحد في هذه الانتخابات كندا، التي حصلت على 108 أصوات فقط، لتذوق نفس طعم الهزيمة النكراء التي منيت بها أمام البرتغال في 2010.

ويتألّف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، هم 5 دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدّد نصفها كل سنة لتتولّى مهامها بعد ستّة أشهر من التصويت.

وخلال جلسة الأربعاء انتخبت الجمعية العامة أيضاً رئيسها المقبل لدورة 2020-2021، وقد فاز بهذا المنصب التركي فولكان بوزكير، الدبلوماسي والوزير السابق، وقد كان مرشحاً أوحد وحصل على 178 صوتاً من أصل 192.