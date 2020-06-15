وفيما يلي آخر الأخبار وأحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا من حول العالم:

- فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا على 10 مناطق سكنية إضافية في بكين، في وقت سجلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بالعاصمة.

- الهند تسجل 11 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 332 ألفا و783 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 9 آلاف و523 شخصا.

- اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان من 145 ألف مصاب، وسجل البلد 2729 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

- رصدت التشيك 10 آلاف و24 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين سجلت البلاد 329 وفاة، وبلغ عدد المتعافين 7 آلاف و226 شخصا.

- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 186 ألفا و461 حالة.

- نفى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، صدقية تقرير إخباري ذكر أن الحكومة قررت تخفيف حظر دخول المسافرين من بعض الدول، منها أستراليا ونيوزيلندا وفيتنام وتايلاند.

- تخفف الدول الأوروبية بعض القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا، لكن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى واعتماد أساليب جديدة في العمل.