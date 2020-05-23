وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض "كوفيد 19"، الذي يسبب فيروس كورونا، في البر الرئيسي في الساعات الـ24 الماضية.

وانخفضت أرقام الإصابات في الصين إلى الصفر، بعدما سجلت 4 إصابات الخميس.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربيا ودوليا:

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 463 حالة إصابة جديدة منها 210 حالات لعمانيين، و253 حالة لأجانب، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 7257 إصابة، وعدد الوفيات 34، علما أن 1848حالة قد تماثلت للشفاء.

- روسيا سجلت 9434 حالة إصابة جديدة و139 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 335882، والوفيات إلى 3388.

- إندونيسيا تسجل 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة.

- رصدت ماليزيا 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العددالإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة، فيما لم تسجل أي وفاة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

- قالت الفلبين إنها سجلت 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 180 حالة إصابة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بلغ13777 بينما وصلت الوفيات إلى 863.

- وزارة الصحة في سنغافورة رصدت 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليرتفع إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 31068 حالة، وأوضحت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

- كوريا الجنوبية أبلغت عن 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها من منطقة سول ذات الكثافة السكانية العالية حيث أغلقت السلطات آلاف الملاهي الليلية والحانات وقاعات الغناء لوقف انتقال المرض، بعد فتحها لفترة وجيزة.