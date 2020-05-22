وقال مصدر غير معلن في المجتمع الطبي في موسكو لوكالة تاس "نقل رمضان قديروف جوا إلى موسكو مشتبها في إصابته بفيروس كورونا. وهو حاليا قيد ملاحظة الأطباء"، مضيفا أن حالة قديروف "مستقرة".

لم يؤكد مرض قديروف رسميا. وفي تصريحات لوكالة تاس الخميس، لم يؤكد مساعده أحمد دوداييف أو ينفي الأنباء، وقال فقط إن قديروف "شخصيا يسيطر على الموقف (مع فيروس كورونا في المنطقة) ويتخذ كل الإجراءات اللازمة".

ولم يرد مكتب قديروف الإعلامي على طلبات التعقيب التي أرسلتها أسوشيتد برس.

قديروف، 43 عاما، يدير الشيشان منذ 2007. واعتمد الكرملين عليه لإبقاء منطقة شمال القوقاز مستقرة.

وأعلنت الشيشان حتى الآن أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة و11 وفاة بين سكانها، وعددهم 1.4 مليون نسمة.