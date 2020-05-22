وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا، الأحد:

- ⁧‫وزارة الصحة‬⁩ الكويتية: تسجيل 955 إصابة​ جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات و شفاء 310.

- الهند تسجل أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد بأكثر من 6 آلاف حالة جديدة.

- بريطانيا تقرر فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج.

- جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية: 1255 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

- قررت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد ودور العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في الرابع من يونيو المقبل.

- قالت الأمم المتحدة إنه من المعتقد أن كورونا ينتشر في أنحاء اليمن حيث "انهار"نظام الرعاية الصحية بها "فعليا".

- الشيخ محمد سليم خطيب الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى أعلن اقتراب فتح المسجد أمام المصلين.

- اليونان تمدد إجراءات العزل في مخيمات اللاجئين حتى 7 يونيو.