وأوضح سيريكا في تغريدة، الأحد، أنه تم احتجاز طائرة بعد خرق القواعد.

وأضاف أن شركة بريطانية "حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم يقومون برحلات تجارية"، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت شركة "فليرجيت" في بيان "سنواصل العمل باحترام مع السلطات النيجيرية لحل هذا الموقف".

وجرى حظر رحلات الركاب إلى البلاد، باستثناء الرحلات لإجلاء الأشخاص أو إعادة المواطنين النيجيريين، منذ أسابيع بسبب تفشي كورونا.

وسيظل الحظر ساريا حتى الرابع من يونيو، على الأقل.

ويُسمح بالرحلات الجوية لخدمات أساسية مثل توصيل الإمدادات والمواد الغذائية، لأغراض إنسانية.