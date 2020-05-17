وقالت سيول إنها سجلت 5 إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد، ترتبط جميعا بمجموعة من الحالات ظهرت بين مرتادي ملاه ليلية وحانات في العاصمة، مما أثار مخاوف من ظهور موجة تفش ثانية للمرض في البلاد.

وخففت كوريا الجنوبية إجراءات العزل العام في السادس من مايو، بعد أسابيع من عدم تسجيل أي إصابات محلية، لكن ارتفاع حالات الإصابة المرتبطة بملاه ليلية وحانات في حي إيتوان بسول دفع السلطات لإعادة النظر في تخفيف الإجراءات.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا، الأحد:

- وزارة الصحة الإماراتية: إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد والكشف عن 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و581 حالة شفاء و6 وفيات.

- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1048 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليترفع العدد الإجمالي إلى 14850 مصابا، مع 5 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 112، إلى جانب شفاء 250 حالة ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 4093.

- تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان.

- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قالت إنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا لشاب ثلاثيني، ليصبح عدد الإصابات الإجمالي 555، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452، بعد تعافي 7 حالات جديدة.

- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل ‫9 إصابات جديدة ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 911 إصابة.

- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أكدت جواز صلاة العيد في المنازل للوقاية من فيروس كورونا.

- مدغشقر تسجل أول وفاة بفيروس كورونا.

- ألمانيا تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا و583 إصابة.

- روسيا تسجل 9709 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

- جامعة جونز هوبكنز الأميركية : 1237 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

- البرازيل تتجاوز عتبة الـ15 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا.

- فيتنام تسجل حالتي إصابة بكورونا والإجمالي عند 320 دون تسجيل أي وفيات.

- سجلت إندونيسيا 489 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 17514 إصابة.

- أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894، ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة ليظل الإجمالي عند 113.

- وزارة الصحة الفلبينية: تسجيل 208 إصابات جديدة و7 وفيات، وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 12513 معظمها في العاصمة مانيلا، في حين وصل عدد الوفيات إلى 824.