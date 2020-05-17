وأوضح المصدر أن وفيات "كوفيد-19" في أميركا بلغ 90711، مقابل أكثر من مليون و519 ألف إصابة.

أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الولايات المتحدة فناهز 343 ألفا.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا، الأحد:

- وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 483 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات ودور الرعاية خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 28 ألفا و 625 وفاة.

لكن في المقابل، سجلت فرنسا رقما مهما على مسار الإصابات، حيث استمر تراجع الحالات التي يتم نقلها الى المستشفيات واقسام الانعاش، علما بأن عدد المصابين الموجودين في الانعاش يشكل مؤشرا رئيسيا الى المسار الذي يسلكه الوباء.

- وزارة الصحة المصرية: ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 12229 والوفيات إلى 630.

- وزارة الصحة الإيطالية: ارتفاع عدد الوفيات إلى 31 ألفا و908، وعدد الإصابات إلى 225 ألفا و 435 مصابا.

- وزارة الصحة الكندية: تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5702.

- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

- الجزائر: تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و6 وفيات.

- وزير الصحة الأردني يعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 613 إصابة.

- مراسلنا: وزارة الأوقاف في غزة تقرر فتح المساجد تدريجيا لأداء صلاتي الجمعة والعيد اعتبارا من الجمعة المقبلة.

- وزارة الصحة السعودية: رصد 2736 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

- وزارة الصحة الإماراتية: إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد والكشف عن 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و581 حالة شفاء و6 وفيات.

- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1048 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليترفع العدد الإجمالي إلى 14850 مصابا، مع 5 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 112، إلى جانب شفاء 250 حالة ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 4093.

- تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان.

- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قالت إنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا لشاب ثلاثيني، ليصبح عدد الإصابات الإجمالي 555، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452، بعد تعافي 7 حالات جديدة.

- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل ‫9 إصابات جديدة ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 911 إصابة.

- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أكدت جواز صلاة العيد في المنازل للوقاية من فيروس كورونا.

- مدغشقر تسجل أول وفاة بفيروس كورونا.

- ألمانيا تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا و583 إصابة.

- روسيا تسجل 9709 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

- جامعة جونز هوبكنز الأميركية : 1237 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

- البرازيل تتجاوز عتبة الـ15 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا.

- فيتنام تسجل حالتي إصابة بكورونا والإجمالي عند 320 دون تسجيل أي وفيات.

- سجلت إندونيسيا 489 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 17514 إصابة.

- أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894، ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة ليظل الإجمالي عند 113.

- وزارة الصحة الفلبينية: تسجيل 208 إصابات جديدة و7 وفيات، وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 12513 معظمها في العاصمة مانيلا، في حين وصل عدد الوفيات إلى 824.