وعندما سئل على شبكة "سي بي إس" ما إذا أصبح الطيران آمناً، أجاب غاري كيلي "إنه كذلك. نحن نبذل قصارى جهدنا لتشجيع الناس على العودة والسفر".

وقال إن شركته تتخذ عدداً من احتياطات السلامة، إذ سيطلب من الركاب وأفراد الطاقم وضع أقنعة. كما ستخضع الطائرات لعمليات تنظيف معقمة ما بين الرحلات الجوية، على أن يترك بعض المقاعد فارغاً للسماح بنوع من التباعد الاجتماعي.

وتابع كيلي: "لا أعتقد أن الخطر على متن طائرة هو أعلى درجة من الخطر الموجود في أي مكان آخر"، معتبراً أن الأسوأ بالنسبة إلى قطاع الطيران "قد تم تجاوزه"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال إن كل أسبوع مر بعد الأسبوع الأول من أبريل أصبح الوضع فيه أفضل. وأردف "لا أعتقد أن شهر يونيو سيكون شهراً جيّداً، لكن .. نتطلع إلى شهري يوليو وأغسطس".

وأقر مع ذلك بأن الأمور لا تزال في حالة تغير مستمر. وأوضح "هناك حجوزات" ولكن "قد يتم إلغاؤها بسهولة".

وحصلت شركة ساوثويست على 3.2 مليار دولار كمساعدة طارئة من الحكومة الأميركية، وتقدمت بطلب للحصول على قرض إضافي.

وتعاني شركات الطيران بشكل خاص من الأزمة المرتبطة بمرض كوفيد-19، وقد اضطرت إلى تعليق غالبيّة نشاطها في إطار الجهد العالمي لوقف انتشار الفيروس.