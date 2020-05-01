وقالت نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي، إن مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يخطط للعودة إلى الانعقاد في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو الجاري، مع العلم أن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، من المقرر أن يعود الأسبوع المقبل بعد عطلة مطولة.

غير أن بيلوسى أشارت إلى أن هذا التاريخ قد يتغير وأن النواب "تحت رحمة الفيروس"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت بيلوسي إن التمويل سيكون محور حزمة التشريعات التالية التي سيصيغها الديمقراطيون لمواجهة وباء "كوفيد-19"، الذي أصاب أكثر من مليون أميركي، وتسبب بوفاة ما يزيد على 63 ألف شخص.

وهذه أول مرة تذكر فيها بيلوسي علانية مبلغا كبيرا كهذا عند الحديث عن تغطية تكاليف مكافحة فيروس كورونا الجديد على مستوى الولايات والمستوى المحلي.

وكان حكام الولايات طلبوا نحو 500 مليار دولار للمساعدة في تغطية نفقات الصحة العامة وإيرادات الضرائب المفقودة ومساعدة المواطنين على العودة إلى أعمالهم.