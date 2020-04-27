وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن من بين هذه الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج بتراجع عن 5 حالات واردة من الخارج في اليوم السابق.

وكانت هناك حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هيلونغ جيانغ الحدودي الشمالي الشرقي.

وأعلنت اللجنة أيضا 25 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض في بر الصين الرئيسي في 26 أبريل مقارنة بـ30 حالة قبل يوم.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82830 حالة، وسجلت الصين أيضا 4633 حالة وفاة بنهاية 26 أبريل من بينها حالة وفاة أخرى في بكين لم يتم حسابها من قبل.