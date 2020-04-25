وبحسب أرقام جامعة جونز هوبكز، صباح السبت، فقد وصل عدد وفيات فيروس كورونا إلى 197 ألفا و698 حالة، وسجل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة، ثم تليها إيطاليا فإسبانيا.

وكانت أرقام وفيات فيروس كورونا قد وصلت إلى 190 ألفا، صباح الجمعة، أي أنه تم تسجيل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة خلال الساعات الأخيرة.

وقالت بكين إنه سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة 12 إصابة بالفيروس، ولم تسجل أي وفاة.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

-الإعلان عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

- إسرائيل تعلن عن 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الاجمالي للإصابات إلى 15148.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 152438 عقب تسجيل 2055 إصابة جديدة.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5500 عقب تسجيل 179 وفاة جديدة.

- بريطانيا تقترب من حاجز 20 ألف وفاة بكورونا في المستشفيات.

- اليابان تعلن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في طوكيو.

- الهند وبكستان تخففان بعض قيود كورونا وتسمحان لبعض المتاجر بالعمل.

- أكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وزيادة الإصابات بواقع 102.

- سنغافورة تسجل 618 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 12693 حالة.

- جامعة جونز هوبكنز: انخفاض معدل وفيات كورونا في الولايات المتحدة بتسجيل 1258 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

- المكسيك: ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا الى 12872 حالة و 1221 وفاة.

- تقترب البرازيل، أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، من أن تصبح واحدة من بؤر فيروس كورونا المستجد، إذ وصلت الإصابات فيها إلى أكثر من 53 ألفا، مع تسجيل 3600 حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، وبلغ إجمالي الوفيات 3700 حالة.