وذكرت السلطات الصينية أن تم تسجيل 6 إصابات فقط في البر الصيني الرئيسي، وكانت البلاد سجلت 10 إصابات الخميس.

ولم تسجل الصين وفيات هذا الأسبوع.

وتقول بكين إن نحو 960 من مواطنيها يخضعون للعلاج من جراء الإصابة في الفيروس، فيما غادر نحو 77 ألفا المستشفيات، وبلغ إجمالي الإصابات 82804 وإجمالي الوفيات 4632.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

-تسجيل حالتي وفاة جديدتين و12 حالة إصابة بفيروس كورونا في السودان، والإجمالي 174 إصابة، و16 وفاة.

- إسرائيل تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 14882.

- السلطات الصينية تعلن عدم وجود وفيات جديدة بفيروس كورونا.

- الصين تعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

- أفاد مراسلنا في العاصمة الهندية، نيودلهي، بتسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1684 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 718 والإصابات إلى 23077.

- غرمت السلطات في كازاخستان أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يظهر أحد أصدقائه يقص له شعره منتهكا بذلك قواعد الحجر في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 150383 عقب تسجيل 2337 إصابة جديدة.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5321 عقب تسجيل 227 وفاة جديدة.

- وزير الصحة البريطاني يقول إن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة في تفشي فيروس كورونا.

- الولايات المتحدة: تسجيل 3176 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة مشروع قانون بتخصيص 484 مليار دولار لتمويل لمستشفيات والأعمال الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.

- إخلاء البرلمان في السلفادور بعد الإشتباه بإصابة نائبة بكوفيد 19.